Материнский капитал на первенца получили 102 югорские семьи в 2020 году

20 Апр 2020 2020-04-20T16:16:18+03:00

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В рамках реализации программы маткапитала в 2020 году было подано более двухсот заявлений на первенца: из них 102 югорских семьи уже получили сертификат на первого ребенка. Об этом стало известно от пресс-службы думы региона.

- Одно из главных нововведений – распространение программы маткапитала на первого ребенка. Семьи, в которых первенец рожден или усыновлен с 1 января 2020 года, получили право получение 466 617 тысяч рублей. Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, капитал дополнительно увеличивается на 150 тысяч рублей и, таким образом, составляет 616 617 рублей, – отметила парламентарий Югры Наталья Западнова.

Добавим, что подать заявление на получение сертификата и распоряжение его средствами можно как через личный кабинет на сайте ПФР, так и через портал госуслуг.

ИСТОЧНИК KP.RU