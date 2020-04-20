Работу сферы ЖКХ в Югре осенью-зимой 2019-2020 годов признали успешной

20 Апр 2020 2020-04-20T16:06:58+03:00

Уже ведется подготовка к следующему сезону

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Власти Югры обсудили результаты деятельности в сфере ЖКХ в осенне-зимний период 2019-2020 годов. Отмечено, что по всем данным и оценкам период в регионе завершается без серьезных сбоев.

- Все 510 котельных были подготовлены вовремя. Заменено более 62 км ветхих сетей теплоснабжения, 63 км сетей водоснабжения, 12 км сетей водоотведения. В необходимом количестве были сформированы круглосуточные ремонтные бригады, резервы материально-технических ресурсов,- отметила глава региона Наталья Комарова.

Кроме того, глава Нягани Иван Ямашев подробно рассказал о результатах работы осенне-зимнего периода 2019-2020 годов в муниципалитетах Югры:

- Все объекты на 100% были подготовлены в установленные сроки. На предприятиях ЖКХ были сформированы аварийные бригады, работающие в круглосуточном режиме.

Ямашев также сообщил, что на подготовку к следующему осенне-зимнему периоду 2020 и 2021 годов муниципалитеты запланировали мероприятия на общую сумму 3,78 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU