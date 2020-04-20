Пенсионерка из Ханты-Мансийска лишилась из-за аферистов всех накоплений

20 Апр 2020 2020-04-20T16:01:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Югре за минувшие дни произошло 31 дистанционное мошенничество и краж с банковских карт. По данным пресс-службы УМВД ХМАО, югорчане лишились более трех миллионов 750 тысяч рублей.

Зачастую на уловки аферистов попадались женщины среднего возраста и пенсионерки. Их обманывали под предлогом защиты денег на кредитках, продажи - покупки товаров, займа, инвестирования на спортивных ставках или одобрения кредита.

Так, самой крупной суммы лишилась пенсионерка из Ханты-Мансийска. 59-летняя югорчанка обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестные с ее банковской карты похитили крупную сумму денег:

- Звонивший ей представился сотрудником службы безопасности банка. Югорчанка последовала всем указаниям неизвестного и совершила перевод накоплений на чужие счета в сумме миллион 545 тысяч рублей, - пояснили стражи порядка.

Тем временем в Сургутском районе 35-летняя жительница лишилась более 16 тысяч рублей: она хотела купить на «Авито» щенка породы «Бишон Фризе».

По всем фактам полиция возбудила уголовные дела и принимает меры к задержанию подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU