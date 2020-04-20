В Югре случилось 48 пожаров

20 Апр 2020 2020-04-20T15:50:47+03:00

Благодаря огнеборцам ни один человек не погиб

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На территории ХМАО с 12 по 19 апреля случилось 48 пожаров. По данным пресс-службы МЧС Югры, в большинстве случаев горели бани, автомобили и расселенные дома.

- Основная причина бытовых пожаров нарушения эксплуатации электрооборудования, бытовых приборов и печей, неосторожное обращение с огнем, - пояснили спасатели.

От огня пострадали 29 строений и 6 единиц техники. Травмы получил один человек. Пожарно-спасательные подразделения спасли материальных ценностей на сумму более 37 миллионов рублей.

Кроме того, огнеборцев десять раз привлекали к оказанию помощи при ликвидации последствий ДТП: проводились работы по предотвращению возгораний транспорта и смыву топлива с дорожного полотна.

ИСТОЧНИК KP.RU