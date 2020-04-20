Четырех угонщиков автомобилей задержали в Югре

20 Апр 2020 2020-04-20T15:26:36+03:00

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Госавтоинспекторы ХМАО с 11 по 17 апреля раскрыли 42 преступления, в том числе четыре угона автомобилей. Такие данные предоставила пресс-служба ГИБДД региона.

Так, например, в дежурную часть полиции Нижневартовска обратился 42-летний гражданин с заявлением о том, что у него угнали «ГАЗ-278808. Вскоре был задержан 21-летний подозреваемый, который ранее взломал дверь авто и соединил провода зажигания.

- Не провоцируйте злоумышленников своим халатным отношением к сохранности транспортного средства. Выработайте у себя привычку контролировать окна, багажник, капот и дверцы машины. Это лишь некоторые простые правила, которые могут сохранить в целостности ваш автомобиль, - обратились к югорчанам автоинспекторы.

ИСТОЧНИК KP.RU