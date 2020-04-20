Два югорских лыжника вошли в новый состав сборной России
Заседание президиума федерации лыжных гонок России состоялось в режиме конференц-связи. О некоторых его итогах сообщили представители центра спортивной подготовки сборных команд ХМАО.
- Были утверждены спортсмены-кандидаты и тренеры спортивной сборной команды России по лыжным гонкам на спортивный сезон 2020 - 2021 годов, уточнили в центре спортивной подготовки Югры.
Итак, в состав мужской сборной вошли два югорчанина: заслуженный мастер спорта России Сергей Устюгов из Кондинского района, а также мастер спорта России международного класса Иван Кириллов из Сургутского района.
Добавим, что югорчан буду готовить тренеры Маркус Крамер и Сергей Турышев.
ИСТОЧНИК KP.RU