20 Апр 2020 2020-04-20T14:14:04+03:00

Два югорских лыжника вошли в новый состав сборной России. Фото Фото: pixabay.com

Речь о спортсменах Сергее Устюгове и Иване Кириллове

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Заседание президиума федерации лыжных гонок России состоялось в режиме конференц-связи. О некоторых его итогах сообщили представители центра спортивной подготовки сборных команд ХМАО.

- Были утверждены спортсмены-кандидаты и тренеры спортивной сборной команды России по лыжным гонкам на спортивный сезон 2020 - 2021 годов, уточнили в центре спортивной подготовки Югры.

Итак, в состав мужской сборной вошли два югорчанина: заслуженный мастер спорта России Сергей Устюгов из Кондинского района, а также мастер спорта России международного класса Иван Кириллов из Сургутского района.

Добавим, что югорчан буду готовить тренеры Маркус Крамер и Сергей Турышев.

ИСТОЧНИК KP.RU