20 Апр 2020 2020-04-20T13:49:04+03:00

Можно ли кататься на велосипеде по Сургуту во время режима самоизоляции? Фото: pixabay.com

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Полиция Сургута в вечернее время остановила молодого человека, который катался на велосипеде в районе дома №7 на улице Бажова.

- Объяснить свое нахождение в позднее время на улице в период самоизоляции он не смог, поэтому его доставили в отдел для дальнейшего разбирательства, - пояснили стражи порядка.

Полицейские напоминают, что перемещение по Сургуту на велосипеде к месту работы работников организаций, учреждений и предприятий, осуществляющих обеспечение жизнедеятельности города или имеющих непрерывный производственный цикл является допустимым при соблюдении прочих мер предосторожности.

- Тем, кто в период самоизоляции продолжает трудиться, можно добираться на работу на велосипеде. При этом просто кататься по городу без уважительной причины – нельзя, - дали четкий комментарий в пресс-службе УМВД ХМАО.

Кроме того, полицейские проверяют и доставляют в отделы полиции граждан на велосипедах, чьи транспортные средства подходят по ориентировкам, как ранее украденные. Так что лучше при себе иметь документы, подтверждающие владение велосипедом: регистрационную карту, технический паспорт или другие.

ИСТОЧНИК KP.RU