Югорчанин украл бензопилу и игровую приставку

20 Апр 2020 2020-04-20T13:33:22+03:00

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В ХМАО за минувшие дни случилось 109 преступлений. По данным пресс-службы УМВД ХМАО, уже раскрыто 58 нарушений закона, из них: причинение телесных повреждений, разбой, два мошенничества, семь преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и девять краж.

Так, полиция Ханты-Мансийска установила подозреваемого в краже:

- Ранее судимый 43-летний мужчина сорвал навесной замок, проник в дом на улице Рознина и похитил оттуда бензопилу, игровую приставку и провода. Общая стоимость похищенного - 5800 рублей. Возбуждено уголовное дело, - рассказали стражи порядка.

Тем временем в Покачах неизвестный из кладовки между вторым и третьем этажами четвертого подъезда дома 8 на улице Ленина похитил автомобильную летнюю резину. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в ХМАО за прошедшие дни раскрыты 14 преступлений и выявлено более восьми тысяч правонарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU