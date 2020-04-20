Дополнительные обсерваторы оборудуют в Югре

20 Апр 2020 2020-04-20T13:24:35+03:00

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В санатории «Юган» на данный момент из 216 мест занято 148 пациентами с лабораторно подтвержденным диагнозом и контактными лицами, госпитализированными по эпидемиологическим показателям.

- Сегодня максимально загружены Нефтеюганская окружная больница – 102 пациента, Ханты-Мансийская окружная больница – 77 пациентов, - сообщил глава департамента здравоохранения региона Алексей Добровольский.

Он уточнил, что с учетом неравномерного заполнения медорганизаций принято решение о подготовке и развертывании 160 коек на базе Пойковской районной больницы:

В течение 1-2 дней мы будем готовы развернуть этот провизорный госпиталь, – уточнил Добровольский.

ИСТОЧНИК KP.RU