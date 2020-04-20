2020-04-20T13:04:40+03:00
Общество

В Сургутском районе отремонтируют четыре мостовых перехода

Работы начнутся уже в мае 20202 года
Руслан Савинов
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В Сургутском районе отремонтируют четыре мостовых переходаВ Сургутском районе отремонтируют четыре мостовых переходаФото: pixabay.com
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В Сургутском районе в 2020 году отремонтируют четыре мостовых перехода на подъезде к Когалыму.

Известно, что капитальному ремонту подлежат переходы через реки Кирилл-Высьягун, Ай-Нятым-Карьягун, Ручей. Начало строительно-монтажных работ запланировано на май.

- Капремонт на указанных мостовых переходах общей протяженностью более километра планируется закончить уже в декабре, уточнили власти региона.

Также сообщается, что в предварительный перечень на ремонт и реконструкцию внесены искусственные сооружения в составе Нижневартовской агломерации, несколько мостов в Советском, Сургутском районах, семь мостовых переходов на региональных автомобильных трассах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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