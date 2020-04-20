20 Апр 2020 2020-04-20T13:04:40+03:00

В Сургутском районе отремонтируют четыре мостовых перехода Фото: pixabay.com

Работы начнутся уже в мае 20202 года

Изменить размер текста: A A

В Сургутском районе в 2020 году отремонтируют четыре мостовых перехода на подъезде к Когалыму.

Известно, что капитальному ремонту подлежат переходы через реки Кирилл-Высьягун, Ай-Нятым-Карьягун, Ручей. Начало строительно-монтажных работ запланировано на май.

- Капремонт на указанных мостовых переходах общей протяженностью более километра планируется закончить уже в декабре, уточнили власти региона.

Также сообщается, что в предварительный перечень на ремонт и реконструкцию внесены искусственные сооружения в составе Нижневартовской агломерации, несколько мостов в Советском, Сургутском районах, семь мостовых переходов на региональных автомобильных трассах.

ИСТОЧНИК KP.RU