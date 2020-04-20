В Сургутском районе отремонтируют четыре мостовых перехода
В Сургутском районе в 2020 году отремонтируют четыре мостовых перехода на подъезде к Когалыму.
Известно, что капитальному ремонту подлежат переходы через реки Кирилл-Высьягун, Ай-Нятым-Карьягун, Ручей. Начало строительно-монтажных работ запланировано на май.
- Капремонт на указанных мостовых переходах общей протяженностью более километра планируется закончить уже в декабре, уточнили власти региона.
Также сообщается, что в предварительный перечень на ремонт и реконструкцию внесены искусственные сооружения в составе Нижневартовской агломерации, несколько мостов в Советском, Сургутском районах, семь мостовых переходов на региональных автомобильных трассах.
ИСТОЧНИК KP.RU