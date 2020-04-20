2020-04-20T12:44:08+03:00
Общество

Сургутянка в ластах шокировала горожан

Таким способом женщина пыталась защититься от коронавируса
Руслан Савинов
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Сургутянка в ластах шокировала горожан. Скриншот видео из соцсети "ВКонтакте" из паблика "Культпросвет - Сургут".Сургутянка в ластах шокировала горожан. Скриншот видео из соцсети "ВКонтакте" из паблика "Культпросвет - Сургут".
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В югорских пабликах в социальных сетях вирусную популярность стремительно набирает ролик, на котором жительница Сургута отправилась в магазин за покупками в ластах. Первоначально видео появилось в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Культпросвет».

Сургутяне поинтересовались у девушки, почему она выбрала именно ласты для выхода из дома:

-Защита от коронавируса, кратко ответила она.

Никаким научным исследованием не доказана эффективность такой профилактики коронавируса. Однако, к счастью, на кадрах видно, что на лице девушки медицинская маска, без которой Роспотребнадзор рекомендует не выходить из дома.

- Еще пару недель заточения и не такое увидим!, - такова одна из реакций подписчиков на необычную прогулку девушки.

Женщина в ластах в Сургуте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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