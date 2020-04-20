Сургутянка в ластах шокировала горожан
В югорских пабликах в социальных сетях вирусную популярность стремительно набирает ролик, на котором жительница Сургута отправилась в магазин за покупками в ластах. Первоначально видео появилось в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Культпросвет».
Сургутяне поинтересовались у девушки, почему она выбрала именно ласты для выхода из дома:
-Защита от коронавируса, кратко ответила она.
Никаким научным исследованием не доказана эффективность такой профилактики коронавируса. Однако, к счастью, на кадрах видно, что на лице девушки медицинская маска, без которой Роспотребнадзор рекомендует не выходить из дома.
- Еще пару недель заточения и не такое увидим!, - такова одна из реакций подписчиков на необычную прогулку девушки.
Женщина в ластах в Сургуте.
ИСТОЧНИК KP.RU