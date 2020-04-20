2020-04-20T12:01:24+03:00
Происшествия

Пьяного водителя в Югре, по вине которого погибли двое, ждет суд

Мужчине грозит от восьми до пятнадцати лет тюрьмы
Руслан Савинов
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Пьяного водителя в Югре, по вине которого погибли двое, ждет судПьяного водителя в Югре, по вине которого погибли двое, ждет судФото: pixabay.com
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Правоохранители Октябрьского района утвердили обвинение по уголовному делу в отношении 36 – летнего жителя Приобья. Мужчину обвиняют по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, если оно совершено лицом в состоянии опьянения».

Известно, что в декабре 2019 года обвиняемый за рулем «Тойота Камри» в состоянии опьянения ехал по улице Центральная в поселке Приобье:

- Он превысил скорость, выехал на встречку и столкнулся с «Лада Приора», в салоне которого находились мужчина и женщина. В результате аварии водитель и пассажир автомобиля «Лада Приора» скончались, - уточнили в ГИБДД по ХМАО.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Виновному может грозить лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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