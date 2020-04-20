Пьяного водителя в Югре, по вине которого погибли двое, ждет суд
Правоохранители Октябрьского района утвердили обвинение по уголовному делу в отношении 36 – летнего жителя Приобья. Мужчину обвиняют по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, если оно совершено лицом в состоянии опьянения».
Известно, что в декабре 2019 года обвиняемый за рулем «Тойота Камри» в состоянии опьянения ехал по улице Центральная в поселке Приобье:
- Он превысил скорость, выехал на встречку и столкнулся с «Лада Приора», в салоне которого находились мужчина и женщина. В результате аварии водитель и пассажир автомобиля «Лада Приора» скончались, - уточнили в ГИБДД по ХМАО.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Виновному может грозить лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
ИСТОЧНИК KP.RU