20 Апр 2020 2020-04-20T11:34:40+03:00

Пара украинцев собирались продать в Югре два килограмма наркотиков Фото: pixabay.com

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Нефтеюганский районный суд вынес обвинение в отношении двух украинцев. По данным пресс-службы прокуратуры ХМАО, мужчин признали виновными по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотиков организованной группой с использованием интернета в особо крупном размере».

Судом установлено, что злоумышленники получили для сбыта «синтетику» общей массой более 1,3 кг:

- Запрещенные вещества они собирались продать на территории Нефтеюганска и Сургута, - пояснили стражи порядка.

Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы на девять лет каждому. Отбывать срок они будут в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU