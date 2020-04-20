Пара украинцев собирались продать в Югре два килограмма наркотиков
Нефтеюганский районный суд вынес обвинение в отношении двух украинцев. По данным пресс-службы прокуратуры ХМАО, мужчин признали виновными по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотиков организованной группой с использованием интернета в особо крупном размере».
Судом установлено, что злоумышленники получили для сбыта «синтетику» общей массой более 1,3 кг:
- Запрещенные вещества они собирались продать на территории Нефтеюганска и Сургута, - пояснили стражи порядка.
Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы на девять лет каждому. Отбывать срок они будут в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU