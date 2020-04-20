20 Апр 2020 2020-04-20T10:48:55+03:00

Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 20 апреля 2020 года составило почти две сотни Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 20 апреля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Югре на 20 апреля 2020 года: 188 человек, за сутки зафиксировано 13 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

Также известно, что в ХМАО выписан еще один пациент в связи с выздоровлением в Ханты-Мансийске.

- На данный момент восемь пациентов - в тяжелом состоянии, двое из них на ИВЛ, а 144 пациента - в состоянии средней и легкой степени тяжести, - отметили медики.

Напомним, ранее стало известно об одной смерти от коронавируса в ХМАО:

- Прошу Росздравнадзор осуществить проверку, необходимую и достаточную, действий специалистов Сургутской окружной клинической больницы. Органы соцзащиты прошу обратить внимание на семью умершей сургутянки, необходимо оказать всю требуемую помощь, руководство муниципалитета прошу оказать меры содействия при захоронении, - заявила губернатор Югры Наталья Комарова.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация такова: 188 случаев заболевания.

- Всего в округе выздоровели 22 человека – подвели итог в депздраве региона.

Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88

ИСТОЧНИК KP.RU