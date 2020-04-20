Восемь человек пострадали на югорских дорогах
На территории ХМАО восемь человек получили травмы, в том числе два несовершеннолетних, в шести дорожно-транспортных происшествиях с 17 по 19 апреля.
Так, накануне, 19 апреля около 14:15 на улице Сургутская в Нефтеюганске 33-летний мужчина за рулем «ВАЗ» осуществлял буксировку «ИЖ» под управлением 30-летнего водителя, который выехал на встречку и столкнулся «Фольксваген Гольф».
В результате аварии водитель «ИЖ» и двое пассажиров - детей «Фольксваген получили травмы. Отмечается, что детей перевозились без использования специальных удерживающих устройств.
Также известно, что в Югре сотрудники ГИБДД задержали 43 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, десять – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 81 водитель привлечен к ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU