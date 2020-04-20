20 Апр 2020 2020-04-20T09:33:11+03:00

Восемь человек пострадали на югорских дорогах. Фото ГИБДД ХМАО.

За выходные в Югре случилось шесть ДТП

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На территории ХМАО восемь человек получили травмы, в том числе два несовершеннолетних, в шести дорожно-транспортных происшествиях с 17 по 19 апреля.

Так, накануне, 19 апреля около 14:15 на улице Сургутская в Нефтеюганске 33-летний мужчина за рулем «ВАЗ» осуществлял буксировку «ИЖ» под управлением 30-летнего водителя, который выехал на встречку и столкнулся «Фольксваген Гольф».

В результате аварии водитель «ИЖ» и двое пассажиров - детей «Фольксваген получили травмы. Отмечается, что детей перевозились без использования специальных удерживающих устройств.

Также известно, что в Югре сотрудники ГИБДД задержали 43 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, десять – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 81 водитель привлечен к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU