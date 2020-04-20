Пациентка с коронавирусом скончалась в Югре
В Сургуте сегодня ночью остановилось сердце пациентки, которая восемь дней находилась на ИВЛ. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения региона.
- Ранее у женщины диагностировали тяжелую коронавирусную пневмонию. Накануне ее состояние ухудшилось, на протяжении нескольких часов врачи Сургутской окружной клинической больницы боролись за жизнь пациентки, сделав все возможное для сохранения жизни, - пояснили врачи.
Известно, что пенсионерка имела ряд сопутствующих заболеваний, осложняющих течение болезни.
Выражаем соболезнования родным и близким женщины.
ИСТОЧНИК KP.RU
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