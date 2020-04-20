Две пьяные матери в Сургутском районе не углядели за детьми
В полицию Сургутского района поступило сообщение от бдительных граждан о том, что во дворе дома на улице Есенина в Белом Яру гуляют без присмотра маленькие дети.
На место выехали полицейские и обнаружили девяти – и четырехлетнего ребенка.
- Установлено, что матери несовершеннолетних распивали алкоголь дома. Ранним утром, когда застолье родителей продолжалось, несовершеннолетним не спалось, и они решили пойти на улицу. Из-за сильного алкогольного опьянения родители не заметили уход и отсутствие девочек, - уточнили в пресс-службе УМВД ХМАО.
В отношении матерей составлены административные протоколы по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Беспечным родителям может грозить максимальное наказание в виде административного ареста до пяти суток.
ИСТОЧНИК KP.RU