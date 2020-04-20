20 Апр 2020 2020-04-20T09:23:58+03:00

Две пьяные матери в Сургутском районе не углядели за детьми Фото: pixabay.com

Несовершеннолетние ушли из дома гулять в одиночку в период пандемии

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В полицию Сургутского района поступило сообщение от бдительных граждан о том, что во дворе дома на улице Есенина в Белом Яру гуляют без присмотра маленькие дети.

На место выехали полицейские и обнаружили девяти – и четырехлетнего ребенка.

- Установлено, что матери несовершеннолетних распивали алкоголь дома. Ранним утром, когда застолье родителей продолжалось, несовершеннолетним не спалось, и они решили пойти на улицу. Из-за сильного алкогольного опьянения родители не заметили уход и отсутствие девочек, - уточнили в пресс-службе УМВД ХМАО.

В отношении матерей составлены административные протоколы по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Беспечным родителям может грозить максимальное наказание в виде административного ареста до пяти суток.

ИСТОЧНИК KP.RU