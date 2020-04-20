Губернатор ХМАО внесла изменения в режим самоизоляции

20 Апр 2020 2020-04-20T07:51:04+03:00

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Губернатор Югры Наталья Комарова подписала постановление «О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавируса». Отметим, что первым пунктом документа стала рекомендация при появлении первых респираторных симптомов срочно обращаться за медпомощью без посещения медучреждений и соблюдать режим самоизоляции дома в течение 14 дней.

Также стало известно, что на период проведения весенней охоты разрешена розничная торговля охотничьими патронами в спецмагазинах. Кроме того, по предварительной записи продолжат работу организации по программам обучения водителей категорий «В», «С» и осуществляющие техосмотр транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU