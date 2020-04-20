Росгвардеец Югры показал владельцам собак приемы дрессировки на дому
В рамках Сотрудник ОМОН Сургута вместе со своей собакой по кличке Туман дал простые советы по дрессировке. Ролик создан в рамках интернет-акции «Росгвардия#ПокаВыДома».
По мнению специалистов, дрессировке поддаются питомцы разного возраста:
- Даже находясь дома, можно с пользой провести время и попытаться обучить простейшим командам своего четвероногого питомца, - рассказали в пресс-службе Росгвардии ХМАО.
Кинологи рекомендуют собаководам не торопиться:
- Обучите пса сперва одной команде. Переход на другое упражнение следует делать постепенно. Немаловажное значение в успешной дрессировке играет регулярность. Занятия с питомцем следует проводить в спокойной и знакомой обстановке, не допускать переутомления собаки, - рассказал росгвардеец.
Он отметил, что самое важное - проводить занятия с питомцем в хорошем настроении.
Росгвардеец Югры показал владельцам собак приемы дрессировки на дому.
ИСТОЧНИК KP.RU