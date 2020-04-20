2020-04-20T09:02:52+03:00
Общество

Росгвардеец Югры показал владельцам собак приемы дрессировки на дому

Урок уже оценили многие собаководы региона
Руслан Савинов
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Росгвардеец Югры показал владельцам собак приемы дрессировки на домуРосгвардеец Югры показал владельцам собак приемы дрессировки на дому
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В рамках Сотрудник ОМОН Сургута вместе со своей собакой по кличке Туман дал простые советы по дрессировке. Ролик создан в рамках интернет-акции «Росгвардия#ПокаВыДома».

По мнению специалистов, дрессировке поддаются питомцы разного возраста:

- Даже находясь дома, можно с пользой провести время и попытаться обучить простейшим командам своего четвероногого питомца, - рассказали в пресс-службе Росгвардии ХМАО.

Кинологи рекомендуют собаководам не торопиться:

- Обучите пса сперва одной команде. Переход на другое упражнение следует делать постепенно. Немаловажное значение в успешной дрессировке играет регулярность. Занятия с питомцем следует проводить в спокойной и знакомой обстановке, не допускать переутомления собаки, - рассказал росгвардеец.

Он отметил, что самое важное - проводить занятия с питомцем в хорошем настроении.

Росгвардеец Югры показал владельцам собак приемы дрессировки на дому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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