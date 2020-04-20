Улицы и подъезды многоквартирных домов Сургута подвергли тотальной дезинфекции

20 Апр 2020 2020-04-20T08:20:33+03:00

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Во всех парках, скверах и на улицах Сургута регулярно выполняют дезинфекцию. Как обратили внимание в пресс-службе городской администрации, обработке подвергаются игровые площадки, тротуары, скамейки, урны и другие объекты.

Особо тщательно работники УК обрабатывают спецсредствами подъезды и места общего пользования многоквартирных домов:

- В многоквартирных домах обработка выполняется один раз в сутки. Обязательной дезинфекции подлежат такие объекты как: входные группы подъездов, холлы первых этажей, почтовые ящики, лифтовые кабины, ручки дверей общего пользования, перила, дверцы и ручки загрузочных клапанов мусоропровода. Управляющие организации выполняют работы за счет имеющихся средств, при этом жители многоквартирных домов не несут затраты на дезинфекцию, - пояснили власти Сургута.

Известно, что всего обработке подвергнут улицы общей протяженностью 714 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU