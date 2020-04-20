Консервацией снега занялись в Ханты-Мансийске

20 Апр 2020 2020-04-20T07:01:22+03:00

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Ханты-Мансийске приступили к консервации снега на будущий зимний сезон. Как отметили в пресс-службе спорторганизатора «ЮграМегаСпорт», обычно снег заготавливают в начале мая, но по причине раннего закрытия сезона решено начать работы раньше.

- Технология консервации простая, однако кропотливая. Работы начались еще в январе, так как изготовление снега с помощью снегогенераторов должны выполнятся только при минусе. Словно одеялом, снег на 40-50 сантиметров укрывается опилом. По мере таяния снега в летом опил будет дополнительно подсыпаться из резервного накопителя, - сообщили специалисты.

Они отметили, что для хранения снега для трассы используется около 1200 кубов опилок. Благодаря этому удается сохранить до 90% снега, который и послужит основой будущей трассы.

Добавим, что заготовок хватит на пять километров дистанции лыжников и биатлонистов не только ХМАО, но и всей России.

ИСТОЧНИК KP.RU