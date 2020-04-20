20 Апр 2020 2020-04-20T06:00:51+03:00

Сказочный перформанс против коронавируса провели в Нефтеюганске. Фото из сообщества "ВКонтакте" "Другой регион-86 - Нефтеюганск".

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В Нефтеюганске напротив городской библиотеки на площади Юбилейная состоялся так называемый «антикоронавирусный перфоманс». Подробности появились в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Другой регион-86 - Нефтеюганск».

- Монументам, которые посвящены известной сказке Петра Ершова «Конек-Горбунок», надели медицинские маски, - сообщают источники паблика.

- Забыли, разве что, Петру Павловичу Ершову маску надеть. Ну ничего, он и баз маски выстоит, - отметили пользователи интернета.

Добавим, что на время режима самоизоляции в Нефтеюганске, как и по всей Югре, полицейские проводят патрулирование улиц и иных общественных мест. Нарушителям могут грозить меры административного характера.

ИСТОЧНИК KP.RU