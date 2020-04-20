Сказочный перформанс против коронавируса провели в Нефтеюганске
В Нефтеюганске напротив городской библиотеки на площади Юбилейная состоялся так называемый «антикоронавирусный перфоманс». Подробности появились в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Другой регион-86 - Нефтеюганск».
- Монументам, которые посвящены известной сказке Петра Ершова «Конек-Горбунок», надели медицинские маски, - сообщают источники паблика.
- Забыли, разве что, Петру Павловичу Ершову маску надеть. Ну ничего, он и баз маски выстоит, - отметили пользователи интернета.
Добавим, что на время режима самоизоляции в Нефтеюганске, как и по всей Югре, полицейские проводят патрулирование улиц и иных общественных мест. Нарушителям могут грозить меры административного характера.
ИСТОЧНИК KP.RU