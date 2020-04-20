20 Апр 2020 2020-04-20T05:01:26+03:00

Погода в Югре 20 апреля: местами мокрый снег и дождь Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

В Ханты-Мансийском автономном округе в понедельник, 20 апреля, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами пройдет мокрый снег и дождь. Ветер южный 7 – 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2, +3 градуса, днем +10, +15 градусов.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают отсутствие осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +10, +12 градусов.

В Сургуте станет ясно и не ожидается осадков. Ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +10, +12 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется ясный день и без осадков. Ветер переменный 1-4 метров в секунду. Температура воздух днем составит +10, +11 градусов.

На Руси этот день называли «Акулинин день». По погоде отмечали: крепкий мороз и солнце предвещали урожай хлебов и гречихи.

ИСТОЧНИК KP.RU