2020-04-19T15:59:06+03:00
Общество

Коммунальщики Ханты-Мансийска проводят дезинфекцию улиц

Мероприятия запланированы по 5 мая
Алена Кульмухаметова
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Коммунальщики Ханты-Мансийска проводят дезинфекцию улиц. Фото с сайта администрации города СалехардКоммунальщики Ханты-Мансийска проводят дезинфекцию улиц. Фото с сайта администрации города Салехард
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Коммунальные службы Ханты-Мансийска с пятницы 17 апреля приступили к санитарной обработке улиц и общественных пространств. Первыми продезинфицировали остановочные комплексы на улице Калинина и парк имени Бориса Лосева.

Как рассказали в городской администрации, разработаны пять маршрутов по обработке улично-дорожной сети площадью 1,4 млн кв м. Санитарной обработке подлежат дороги, тротуары, объекты внешнего благоустройства: скамейки, остановочные павильоны, памятники, детские площадки и т.д. Дезинфекция будет проводиться ежедневно до 5 мая.

Санитарная обработка проводится силами Муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия. При необходимости для обработки улично-дорожной сети может быть задействована специализированная техника Пожарной охраны, ОАО «Северавтодор» и «Юграавиа».

ИСТОЧНИК KP.RU

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Коммунальщики Ханты-Мансийска проводят дезинфекцию улиц
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