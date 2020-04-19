Коммунальщики Ханты-Мансийска проводят дезинфекцию улиц
Коммунальные службы Ханты-Мансийска с пятницы 17 апреля приступили к санитарной обработке улиц и общественных пространств. Первыми продезинфицировали остановочные комплексы на улице Калинина и парк имени Бориса Лосева.
Как рассказали в городской администрации, разработаны пять маршрутов по обработке улично-дорожной сети площадью 1,4 млн кв м. Санитарной обработке подлежат дороги, тротуары, объекты внешнего благоустройства: скамейки, остановочные павильоны, памятники, детские площадки и т.д. Дезинфекция будет проводиться ежедневно до 5 мая.
Санитарная обработка проводится силами Муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия. При необходимости для обработки улично-дорожной сети может быть задействована специализированная техника Пожарной охраны, ОАО «Северавтодор» и «Юграавиа».
ИСТОЧНИК KP.RU