19 Апр 2020 2020-04-19T10:05:23+03:00

Югорчане в период самоизоляции наиболее подвержены вербовке террористами. Фото с сайта правительства Югры

В регионе усилят контроль за соцсетями

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В правительстве Югры прошло совместное онлайн-заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона.

На заседании рассмотрели дополнительные меры по обеспечению антитеррористической безопасности в ходе подготовки и проведения праздничных мероприятий с массовым пребыванием граждан, готовности сил и средств оперативного штаба в Югре к минимизации угроз.

Губернатор Югры Наталья Комарова акцентировала, что режим повышенной готовности, который действует в округе, запрещает проведение мероприятий с массовым участием граждан.

- Югорчане стали больше времени проводить в интернете. Мы знаем, что это – поле деятельности для вербовщиков террористических организаций. Работу по выявлению опасного контента в сети нужно настроить с учётом обстоятельств сегодняшнего дня, - подчеркнула Наталья Комарова.

Глава региона рекомендовала в период майских праздничных выходных усилить меры безопасности во всех сферах.

Стоит отметить, что волонтеры кибердружин Югры выявили 2899 запрещённых сайтов, доступ к которым теперь заблокирован.

ИСТОЧНИК KP.RU