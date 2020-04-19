Югорчане в период самоизоляции наиболее подвержены вербовке террористами
В правительстве Югры прошло совместное онлайн-заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона.
На заседании рассмотрели дополнительные меры по обеспечению антитеррористической безопасности в ходе подготовки и проведения праздничных мероприятий с массовым пребыванием граждан, готовности сил и средств оперативного штаба в Югре к минимизации угроз.
Губернатор Югры Наталья Комарова акцентировала, что режим повышенной готовности, который действует в округе, запрещает проведение мероприятий с массовым участием граждан.
- Югорчане стали больше времени проводить в интернете. Мы знаем, что это – поле деятельности для вербовщиков террористических организаций. Работу по выявлению опасного контента в сети нужно настроить с учётом обстоятельств сегодняшнего дня, - подчеркнула Наталья Комарова.
Глава региона рекомендовала в период майских праздничных выходных усилить меры безопасности во всех сферах.
Стоит отметить, что волонтеры кибердружин Югры выявили 2899 запрещённых сайтов, доступ к которым теперь заблокирован.
ИСТОЧНИК KP.RU