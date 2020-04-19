2020-04-19T10:05:23+03:00
Общество

Югорчане в период самоизоляции наиболее подвержены вербовке террористами

В регионе усилят контроль за соцсетями
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Югорчане в период самоизоляции наиболее подвержены вербовке террористами. Фото с сайта правительства ЮгрыЮгорчане в период самоизоляции наиболее подвержены вербовке террористами. Фото с сайта правительства Югры
Изменить размер текста:

В правительстве Югры прошло совместное онлайн-заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона.

На заседании рассмотрели дополнительные меры по обеспечению антитеррористической безопасности в ходе подготовки и проведения праздничных мероприятий с массовым пребыванием граждан, готовности сил и средств оперативного штаба в Югре к минимизации угроз.

Губернатор Югры Наталья Комарова акцентировала, что режим повышенной готовности, который действует в округе, запрещает проведение мероприятий с массовым участием граждан.

- Югорчане стали больше времени проводить в интернете. Мы знаем, что это – поле деятельности для вербовщиков террористических организаций. Работу по выявлению опасного контента в сети нужно настроить с учётом обстоятельств сегодняшнего дня, - подчеркнула Наталья Комарова.

Глава региона рекомендовала в период майских праздничных выходных усилить меры безопасности во всех сферах.

Стоит отметить, что волонтеры кибердружин Югры выявили 2899 запрещённых сайтов, доступ к которым теперь заблокирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число заболевших коронавирусом в Югре на 19 апреля 2020 года увеличилось на 14 человек
Югорчане в период самоизоляции наиболее подвержены вербовке террористами
Погода в Югре 19 апреля: тепло и ветрено
В Югре развернут дополнительное количество коек при неблагоприятном развитии с коронавирусом
Знаменитый сургутский квест пройдет дистанционно
Получить результаты анализов на коронавирус в Югре можно за два дня
В Роспотребнадзоре Югры рассказали об очагах заражения коронавирусом
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 18 апреля 2020 года увеличилось на 33 человека
Югра намерена вывозить своих земляков с Индонезии и Таиланда
Погода в Югре 18 апреля: дожди и сильны ветер
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 18 апреля 2020 года составило рекордные 128 человек
Разоблачение фейка: сургутян пугали видео с расширением кладбища
Качество хлеба и муки оценили в Югре
Полицейские в Нижневартовске применили оружие при погоне за автомобилем
Надежность банковских гарантий оценят в ХМАО
Улицы и дороги Сургутского района продезинфицируют за полтора миллиона рублей
Все медосмотры в ХМАО приостановлены на время эпидемии коронавируса
Более миллиона рублей «подарили» аферистам югорчане в соцсетях
Участились выходы диких животных на проезжие части трасс в Югре
Размер средней зарплаты учителя в Югре увеличили
Четырехполосная магистраль соединит современную и старую части Нижневартовска
В гараже у сургутянина нашли сотни грамм наркотиков
Югорчан пригласили стать частью «Сада памяти»
Неплательщик алиментов из Нефтеюганска отправился в тюрьму
Осужденные ХМАО осмотрели Эрмитаж