Погода в Югре 19 апреля: тепло и ветрено

19 Апр 2020 2020-04-19T06:51:30+03:00

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В воскресенье 19 апреля в Югре ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер южный 5-10 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +9, +14 градусов, по северу и западу +2, +7 градусов.

В Ханты-Мансийске с утра ясно, днем переменная облачность без осадков. Ветер южный, юго-западный 4-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +3, +7 градусов.

В Сургуте переменная облачность, небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный 4-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +8, +12 градусов.

В Нижневартовске ясно. Ветер южный, юго-восточный 5-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +7, +13 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU