2020-04-19T06:51:30+03:00
Общество

Погода в Югре 19 апреля: тепло и ветрено

Днем воздух прогреется до +15 градусов
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 19 апреля: тепло и ветреноПогода в Югре 19 апреля: тепло и ветреноФото: pixabay.com
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В воскресенье 19 апреля в Югре ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер южный 5-10 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +9, +14 градусов, по северу и западу +2, +7 градусов.

В Ханты-Мансийске с утра ясно, днем переменная облачность без осадков. Ветер южный, юго-западный 4-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +3, +7 градусов.

В Сургуте переменная облачность, небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный 4-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +8, +12 градусов.

В Нижневартовске ясно. Ветер южный, юго-восточный 5-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +7, +13 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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