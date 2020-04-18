2020-04-18T17:47:26+03:00
Коронавирус Covid-19

В Югре развернут дополнительное количество при неблагоприятном развитии с коронавирусом

Госпиталь развернут на базе санатория «Юган»
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Югре развернут дополнительное количество при неблагоприятном развитии с коронавирусом. Фото с сайта правительства ХМАОВ Югре развернут дополнительное количество при неблагоприятном развитии с коронавирусом. Фото с сайта правительства ХМАО
Изменить размер текста:

Схему размещения коечного фонда, расстановки кадров в медицинских организациях Югры утвердило окружное правительство.

Губернатор округа Наталья Комарова отметила, что решение принято в целях повышения эффективности борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Так, инфекционный коечный фонд временных провизорных госпиталей составит 216 единиц. Он развернут на базе санатория «Юган» и обеспечен девятью врачами терапевтического профиля и 40 медицинскими сестрами.

Инфекционный коечный фонд специализированных медорганизаций, развернутый для лечения пациентов с COVID-19, составил 895 единиц. Койки сформированы на базе Нефтеюганской окружной больницы имени В.И. Яцкив, Нижневартовской окружной детской больницы, окружных больниц Ханты-Мансийска, Сургута, Нягани, Когалымской, Лангепасской, Мегионской, Радужнинской, Урайской и Югорской горбольниц. Здесь расставлены 333 специалиста, включая анестезиологов, пульмонологов, инфекционистов, а также 412 медсестер.

При неблагоприятном развитии эпидемиологической обстановки к развертыванию в Югре будет подготовлено 788 инфекционных коек на базе Белоярской, Кондинской и Октябрьской районных больниц, Лангепасской, Нижневартовской и Радужнинской городских больниц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Югре развернут дополнительное количество при неблагоприятном развитии с коронавирусом
Знаменитый сургутский квест пройдет дистанционно
Получить результаты анализов на коронавирус в Югре можно за два дня
В Роспотребнадзоре Югры рассказали об очагах заражения коронавирусом
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 18 апреля 2020 года увеличилось на 33 человека
Югра намерена вывозить своих земляков с Индонезии и Таиланда
Погода в Югре 18 апреля: дожди и сильны ветер
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 18 апреля 2020 года составило рекордные 128 человек
Разоблачение фейка: сургутян пугали видео с расширением кладбища
Качество хлеба и муки оценили в Югре
Полицейские в Нижневартовске применили оружие при погоне за автомобилем
Надежность банковских гарантий оценят в ХМАО
Улицы и дороги Сургутского района продезинфицируют за полтора миллиона рублей
Все медосмотры в ХМАО приостановлены на время эпидемии коронавируса
Более миллиона рублей «подарили» аферистам югорчане в соцсетях
Участились выходы диких животных на проезжие части трасс в Югре
Размер средней зарплаты учителя в Югре увеличили
Четырехполосная магистраль соединит современную и старую части Нижневартовска
В гараже у сургутянина нашли сотни грамм наркотиков
Югорчан пригласили стать частью «Сада памяти»
Неплательщик алиментов из Нефтеюганска отправился в тюрьму
Осужденные ХМАО осмотрели Эрмитаж