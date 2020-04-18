В Югре развернут дополнительное количество при неблагоприятном развитии с коронавирусом
Схему размещения коечного фонда, расстановки кадров в медицинских организациях Югры утвердило окружное правительство.
Губернатор округа Наталья Комарова отметила, что решение принято в целях повышения эффективности борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Так, инфекционный коечный фонд временных провизорных госпиталей составит 216 единиц. Он развернут на базе санатория «Юган» и обеспечен девятью врачами терапевтического профиля и 40 медицинскими сестрами.
Инфекционный коечный фонд специализированных медорганизаций, развернутый для лечения пациентов с COVID-19, составил 895 единиц. Койки сформированы на базе Нефтеюганской окружной больницы имени В.И. Яцкив, Нижневартовской окружной детской больницы, окружных больниц Ханты-Мансийска, Сургута, Нягани, Когалымской, Лангепасской, Мегионской, Радужнинской, Урайской и Югорской горбольниц. Здесь расставлены 333 специалиста, включая анестезиологов, пульмонологов, инфекционистов, а также 412 медсестер.
При неблагоприятном развитии эпидемиологической обстановки к развертыванию в Югре будет подготовлено 788 инфекционных коек на базе Белоярской, Кондинской и Октябрьской районных больниц, Лангепасской, Нижневартовской и Радужнинской городских больниц.
ИСТОЧНИК KP.RU