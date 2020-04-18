2020-04-18T16:03:14+03:00
Общество

Знаменитый сургутский квест пройдет дистанционно

Заявки принимаются до 15 мая
Алена Кульмухаметова
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Знаменитый сургутский квест пройдет дистанционно. Фото из группы "Блог главы Сургутского района" во "ВКонтакте"Знаменитый сургутский квест пройдет дистанционно. Фото из группы "Блог главы Сургутского района" во "ВКонтакте"
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Побывать в незабываемых уголках Сургутского района лично в этот раз не получится. Квест «Туристскими тропами Сургутского района» пройдёт в этом году дистанционно.

Как сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой, текущий квест посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участникам нужно будет заполнить виртуальный путевой лист, выполнить викторину, сделать ролик и рассказать про квест в социальных сетях. При хорошем воображении, почти как настоящий поход.

Добавим, что глава Сургутского района добавил о том, что на реках тронулся лед. Тем, кто живет вблизи водоемов, не рекомендуется приближаться к воде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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