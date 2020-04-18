Получить результаты анализов на коронавирус в Югре можно за два дня
С начала эпидемиологического подъёма заболеванием коронавирусом в Югре 20 человек уже выздоровело. Об этом сегодня, 18 апреля, заявил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский. По его словам, сейчас в реанимациях четырёх больниц в общей сложности находятся 12 пациентов на искусственной вентиляции лёгких с пневмониями разной степени тяжести. У пяти из двенадцати пациентов подтверждён коронавирусный характер тяжёлой пневмонии.
- Есть пациенты, у которых диагноз отвергнут, а есть те, у которых анализы находятся в стадии диагностики и повторных исследований. Это пациенты старше 60 лет. Ещё раз напоминаю, что это самая уязвимая категория населения, ограничьте их от личных контактов, - отметил Алексей Добровольский.
За прошедшие сутки в лабораториях Югры сделано более 1,4 тысячи анализов. По словам Добровольского, сейчас в регионе выходят на такой режим работы, когда для получения анализов лаборатории хватит не больше двух дней.
- Сегодня забрали – завтра выполнили, результат готов, - рассказал директор департамента здравоохранения Югры. – Лаборатории и больницы работают в выходные, мы ставим задачу, чтобы исследования проводились максимально быстро и диагностика не затягивалась.
Говоря о предстоящей Пасхе, Алексей Добровольский рекомендовал югорчанам провести этот вечер и день так, чтобы не создавать рисков для своего здоровья и продолжать режим самоизоляции.
Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что в Роспотребнадзоре Югры контролируют все выявленные очаги заражения COVID-19 в регионе.
Текущая ситуация с коронавирусной инфекцией в Югре.
ИСТОЧНИК KP.RU
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