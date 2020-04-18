2020-04-18T14:39:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Получить результаты анализов на коронавирус в Югре можно за два дня

Исследования в регионе проводятся максимально быстро
Алексей КОСЕНЧУК
Поделиться:
Получить результаты анализов на коронавирус в Югре можно за два дняПолучить результаты анализов на коронавирус в Югре можно за два дняФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

С начала эпидемиологического подъёма заболеванием коронавирусом в Югре 20 человек уже выздоровело. Об этом сегодня, 18 апреля, заявил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский. По его словам, сейчас в реанимациях четырёх больниц в общей сложности находятся 12 пациентов на искусственной вентиляции лёгких с пневмониями разной степени тяжести. У пяти из двенадцати пациентов подтверждён коронавирусный характер тяжёлой пневмонии.

- Есть пациенты, у которых диагноз отвергнут, а есть те, у которых анализы находятся в стадии диагностики и повторных исследований. Это пациенты старше 60 лет. Ещё раз напоминаю, что это самая уязвимая категория населения, ограничьте их от личных контактов, - отметил Алексей Добровольский.

За прошедшие сутки в лабораториях Югры сделано более 1,4 тысячи анализов. По словам Добровольского, сейчас в регионе выходят на такой режим работы, когда для получения анализов лаборатории хватит не больше двух дней.

- Сегодня забрали – завтра выполнили, результат готов, - рассказал директор департамента здравоохранения Югры. – Лаборатории и больницы работают в выходные, мы ставим задачу, чтобы исследования проводились максимально быстро и диагностика не затягивалась.

Говоря о предстоящей Пасхе, Алексей Добровольский рекомендовал югорчанам провести этот вечер и день так, чтобы не создавать рисков для своего здоровья и продолжать режим самоизоляции.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что в Роспотребнадзоре Югры контролируют все выявленные очаги заражения COVID-19 в регионе.

Текущая ситуация с коронавирусной инфекцией в Югре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Получить результаты анализов на коронавирус в Югре можно за два дня
В Роспотребнадзоре Югры рассказали об очагах заражения коронавирусом
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 18 апреля 2020 года увеличилось на 33 человека
Югра намерена вывозить своих земляков с Индонезии и Таиланда
Погода в Югре 18 апреля: дожди и сильны ветер
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 18 апреля 2020 года составило рекордные 128 человек
Разоблачение фейка: сургутян пугали видео с расширением кладбища
Качество хлеба и муки оценили в Югре
Полицейские в Нижневартовске применили оружие при погоне за автомобилем
Надежность банковских гарантий оценят в ХМАО
Улицы и дороги Сургутского района продезинфицируют за полтора миллиона рублей
Все медосмотры в ХМАО приостановлены на время эпидемии коронавируса
Более миллиона рублей «подарили» аферистам югорчане в соцсетях
Участились выходы диких животных на проезжие части трасс в Югре
Размер средней зарплаты учителя в Югре увеличили
Четырехполосная магистраль соединит современную и старую части Нижневартовска
В гараже у сургутянина нашли сотни грамм наркотиков
Югорчан пригласили стать частью «Сада памяти»
Неплательщик алиментов из Нефтеюганска отправился в тюрьму
Осужденные ХМАО осмотрели Эрмитаж