Югра намерена вывозить своих земляков с Индонезии и Таиланда

18 Апр 2020 2020-04-18T08:57:24+03:00

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Губернатор Югры Наталья Комарова ответила накануне в Instagram на актуальные вопросы югорчан. Глава региона заявила, что Югра совместно с Ямалом предложила федеральному правительству рассмотреть возможность вывезти в автономный округ земляков из Таиланда и Индонезии, где их больше всего, этого решения ждут около 120 человек.

Наталья Комарова заявила, что округ на связи с югорчанами, которые оказались за рубежом в условиях пандемии. Власти РФ централизовали вывоз соотечественников, оказывается материальная помощь через МИД тем, кто еще остается за пределами нашей страны.

Также она рассказала, о том, что тест на коронавирус всем проводить не нужно – он необходим в первую очередь вернувшимся из-за границы с признаками ОРВИ, пожилым людям старше 65 с симптомами ОРВИ, тем, у кого есть признаки пневмонии; кроме того, анализы берут у контактировавших с ними, в том числе у медработников.

Добавим, что округ самостоятельно оценивает результаты тестов на коронавирус в своих лабораториях – их 10 при медучреждениях, еще две – у Роспотребнадзора; ожидается, что пять лабораторий пополнят эту сеть, и округ сможет проводить до 1880 тестов в сутки, приглашаются к такому сотрудничеству и частные организации.

ИСТОЧНИК KP.RU