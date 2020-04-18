2020-04-18T06:43:42+03:00
Общество

Погода в Югре 18 апреля: дожди и сильны ветер

Местами воздух прогреется до +19 градусов
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 18 апреля: дожди и сильны ветерПогода в Югре 18 апреля: дожди и сильны ветерФото: pixabay.com
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В субботу в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный 8 – 13 метров в секунду, днем местами порывы 15 – 19 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +8, +13 градусов, по западной половине округа местами +2, +7 градусов, по восточной +14, +19 градусов.

В Ханты-Мансийске пасмурно и дожди. Ветер южный, юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +4, +6 градусов.

В Сургуте облачно, дождь. Ветер южный, юго-восточный 6-14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +8, +11 градусов.

В Нижневартовске пасмурно и без осадков. Ветер юго-восточный 8-15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +8, +11 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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