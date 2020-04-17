17 Апр 2020 2020-04-17T22:59:23+03:00

Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 18 апреля 2020 года составило рекордные 128 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 18 апреля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Югре на 18 апреля 2020 года: 128 человек, за сутки зафиксировано 18 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

- География случаев такова: в Ханты-Мансийском районе – 13 на производственном очаге, в Мегионе - 4 , в Березовском районе – 1, - сообщила замруководителя регионального Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева.

Уточняется, что из новых 18 случаев трое - дети, трудоспособное население - 14 человек, 1 - старше 60 лет, а один случай - завозной.

По словам директора депздрава региона Алексея Добровольского, тестирование на инфекцию проходит в 10 лабораториях в медорганизациях округа, и в 2 крупных лабораториях Роспотребнадзора региона. Всего за минувшие стуки проведено около полутора тысяч исследований.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация такова: 128 случаев заболевания, 19 человек полностью выздоровели, 3 601 житель региона подлежат наблюдению, а 8 917 югорчан сняты с медицинского наблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU