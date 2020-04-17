Разоблачение фейка: сургутян пугали видео с расширением кладбища
В югорских пабликах в социальных сетях и мессенджерах распространялось провокационное видео: на кадрах видны съемки расширения кладбища. Как пояснили в оперативном региональном штабе, ролик является фейковым, «носит вбросовый характер», а описания к нему чистая провокация.
- Ежегодно в Сургуте проводятся работы по расширению кладбища, организации новых мест. Работы, снятые на видео - запланированы ранее, являются периодическими. Работы проводятся в благоприятных погодных условиях - таких, как сейчас, являются периодическими, стандартные и никак не связаны с распространением новой коронавирусной инфекции, - дали официальный комментарий в администрации Сургута.
Сургутян просят доверять только официальным источникам информации.
ИСТОЧНИК KP.RU