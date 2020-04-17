Разоблачение фейка: сургутян пугали видео с расширением кладбища

17 Апр 2020 2020-04-17T21:20:53+03:00

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В югорских пабликах в социальных сетях и мессенджерах распространялось провокационное видео: на кадрах видны съемки расширения кладбища. Как пояснили в оперативном региональном штабе, ролик является фейковым, «носит вбросовый характер», а описания к нему чистая провокация.

- Ежегодно в Сургуте проводятся работы по расширению кладбища, организации новых мест. Работы, снятые на видео - запланированы ранее, являются периодическими. Работы проводятся в благоприятных погодных условиях - таких, как сейчас, являются периодическими, стандартные и никак не связаны с распространением новой коронавирусной инфекции, - дали официальный комментарий в администрации Сургута.

Сургутян просят доверять только официальным источникам информации.

ИСТОЧНИК KP.RU