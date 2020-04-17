Качество хлеба и муки оценили в Югре
Специалисты Управления Роспотребнадзора по ХМАО проверили качество и безопасность хлебобулочных и мукомольно-крупяных изделий в продаже на территории региона.
- В первом квартале 2020 года проведено более 150 проверок предприятий, осуществляющих производство и оборот хлеба и хлебобулочных изделий, в том числе 32 проверки в отношении предприятий, осуществляющих оборот мукомольно-крупяных изделий, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Установлено, что все образцы продукции соответствовали установленным требованиям.
Однако в ходе надзорных мероприятий забракована и изъята из оборота одна партия мукомольно-крупяных изделий весом 3 кг. На нее не было сопроводительных документов.
ИСТОЧНИК KP.RU