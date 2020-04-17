Качество хлеба и муки оценили в Югре

17 Апр 2020 2020-04-17T16:39:22+03:00

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Специалисты Управления Роспотребнадзора по ХМАО проверили качество и безопасность хлебобулочных и мукомольно-крупяных изделий в продаже на территории региона.

- В первом квартале 2020 года проведено более 150 проверок предприятий, осуществляющих производство и оборот хлеба и хлебобулочных изделий, в том числе 32 проверки в отношении предприятий, осуществляющих оборот мукомольно-крупяных изделий, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Установлено, что все образцы продукции соответствовали установленным требованиям.

Однако в ходе надзорных мероприятий забракована и изъята из оборота одна партия мукомольно-крупяных изделий весом 3 кг. На нее не было сопроводительных документов.

ИСТОЧНИК KP.RU