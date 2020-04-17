17 Апр 2020 2020-04-17T16:32:32+03:00

Полицейские в Нижневартовске применили оружие при погоне за автомобилем. Скриншот видео.

Водитель был пьян, в салоне также нашли странный порошок

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В полицию Нижневартовска поступило сообщение о том, что по городу передвигается автомобиль «Тойота Королла», за рулем которого предположительно находится пьяный водитель.

Водитель не отреагировал на просьбы стражей порядка и попытался скрыться, полицейские начали преследование. Нарушитель продолжал движение на большой скорости, выезжал на встречку, создавал аварийную обстановку.

Сотрудники ГИБДД применили табельное оружие для принудительной остановки автомобиля:

- Инспектор ДПС произвел два предупредительных выстрела в воздух, а затем – несколько выстрелов по задним колесам автомобиля. Вскоре полицейские задержали водителя и его пассажира, уточнили в пресс-службе УМВД ХМАО.

В автомобиле обнаружили початые бутылки алкоголя, а также неизвестные порошкообразные вещества.

Установлено, что мужчина ранее неоднократно судим за оборот наркотиков, кражу, за совершение тяжких преступлений, а также за грубые нарушения ПДД.

Сейчас полицейские проводят дальнейшее разбирательство.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/773808" frameborder="0"></iframe> Полицейские в Нижневартовске применили оружие при погоне за автомобилем.

ИСТОЧНИК KP.RU