Полицейские в Нижневартовске применили оружие при погоне за автомобилем
В полицию Нижневартовска поступило сообщение о том, что по городу передвигается автомобиль «Тойота Королла», за рулем которого предположительно находится пьяный водитель.
Водитель не отреагировал на просьбы стражей порядка и попытался скрыться, полицейские начали преследование. Нарушитель продолжал движение на большой скорости, выезжал на встречку, создавал аварийную обстановку.
Сотрудники ГИБДД применили табельное оружие для принудительной остановки автомобиля:
- Инспектор ДПС произвел два предупредительных выстрела в воздух, а затем – несколько выстрелов по задним колесам автомобиля. Вскоре полицейские задержали водителя и его пассажира, уточнили в пресс-службе УМВД ХМАО.
В автомобиле обнаружили початые бутылки алкоголя, а также неизвестные порошкообразные вещества.
Установлено, что мужчина ранее неоднократно судим за оборот наркотиков, кражу, за совершение тяжких преступлений, а также за грубые нарушения ПДД.
Сейчас полицейские проводят дальнейшее разбирательство.
Полицейские в Нижневартовске применили оружие при погоне за автомобилем.
ИСТОЧНИК KP.RU