Надежность банковских гарантий оценят в ХМАО

17 Апр 2020 2020-04-17T16:23:35+03:00

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Члены правительства Ханты-Мансийского автономного округа в ходе заседания утвердили порядок оценки надежности банковской гарантии и поручительства.

- Порядок оценки надежности банковской гарантии, поручительства, предоставляемых в обеспечение исполнения обязательств юрлица, муниципалитета по возврату бюджетного кредита, уплате процентных и иных платежей в бюджет региона разработан департаментом финансов Югры, – уточнила глава региона Наталья Комарова.

Документ позволит определить процедуру оценки надежности банковской гарантии и закрепит полномочия по ее проведению за департаментом финансов.

Добавим, что положениями порядка закреплены требования к гаранту и поручителю, перечень документов, предоставляемых ими в департамент финансов для проведения экспертизы и выдачи заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU