Надежность банковских гарантий оценят в ХМАО
Члены правительства Ханты-Мансийского автономного округа в ходе заседания утвердили порядок оценки надежности банковской гарантии и поручительства.
- Порядок оценки надежности банковской гарантии, поручительства, предоставляемых в обеспечение исполнения обязательств юрлица, муниципалитета по возврату бюджетного кредита, уплате процентных и иных платежей в бюджет региона разработан департаментом финансов Югры, – уточнила глава региона Наталья Комарова.
Документ позволит определить процедуру оценки надежности банковской гарантии и закрепит полномочия по ее проведению за департаментом финансов.
Добавим, что положениями порядка закреплены требования к гаранту и поручителю, перечень документов, предоставляемых ими в департамент финансов для проведения экспертизы и выдачи заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU