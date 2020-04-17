2020-04-17T16:16:34+03:00
Общество

Улицы и дороги Сургутского района продезинфицируют за полтора миллиона рублей

Масштабная дезинфекция ждет весь муниципалитет
Руслан Савинов
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Улицы и дороги Сургутского района продезинфицируют за полтора миллиона рублей. Фото администрации района.Улицы и дороги Сургутского района продезинфицируют за полтора миллиона рублей. Фото администрации района.
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Сургутский район закупит четыре тонны дезинфицирующего концентрата на Когалымском заводе химреагентов. Об этом стало известно от пресс-службы администрации муниципалитета.

- Выделено 1, 5 млн рублей на покупку концентрата. Следим за погодой, ждем, чтобы прошло снеготаяние, иначе обработка будет неэффективна, так как дезинфекция проводится на сухую поверхность, - рассказала замглавы Сургутского района Дина Кузьмина.

Сейчас в муниципалитете очищают улицы от песка и мусора, чтобы дезинфекция прошла качественно.

Напомним, ранее мы рассказывали, как дороги Сургута начали обрабатывать новым составом, гипохлоритом кальция. Известно, что это сильное дезинфицирующее средство, которое безопасно для людей и животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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