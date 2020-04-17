Улицы и дороги Сургутского района продезинфицируют за полтора миллиона рублей
Сургутский район закупит четыре тонны дезинфицирующего концентрата на Когалымском заводе химреагентов. Об этом стало известно от пресс-службы администрации муниципалитета.
- Выделено 1, 5 млн рублей на покупку концентрата. Следим за погодой, ждем, чтобы прошло снеготаяние, иначе обработка будет неэффективна, так как дезинфекция проводится на сухую поверхность, - рассказала замглавы Сургутского района Дина Кузьмина.
Сейчас в муниципалитете очищают улицы от песка и мусора, чтобы дезинфекция прошла качественно.
Напомним, ранее мы рассказывали, как дороги Сургута начали обрабатывать новым составом, гипохлоритом кальция. Известно, что это сильное дезинфицирующее средство, которое безопасно для людей и животных.
ИСТОЧНИК KP.RU