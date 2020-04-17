17 Апр 2020 2020-04-17T16:16:34+03:00

Улицы и дороги Сургутского района продезинфицируют за полтора миллиона рублей. Фото администрации района.

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Сургутский район закупит четыре тонны дезинфицирующего концентрата на Когалымском заводе химреагентов. Об этом стало известно от пресс-службы администрации муниципалитета.

- Выделено 1, 5 млн рублей на покупку концентрата. Следим за погодой, ждем, чтобы прошло снеготаяние, иначе обработка будет неэффективна, так как дезинфекция проводится на сухую поверхность, - рассказала замглавы Сургутского района Дина Кузьмина.

Сейчас в муниципалитете очищают улицы от песка и мусора, чтобы дезинфекция прошла качественно.

Напомним, ранее мы рассказывали, как дороги Сургута начали обрабатывать новым составом, гипохлоритом кальция. Известно, что это сильное дезинфицирующее средство, которое безопасно для людей и животных.

ИСТОЧНИК KP.RU