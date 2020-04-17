17 Апр 2020 2020-04-17T16:09:02+03:00

Все медосмотры в ХМАО приостановлены на время эпидемии коронавируса Фото: pixabay.com

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В ХМАО приостановили все профилактические медицинские осмотры взрослых и детей. Кроме того, остановлены и другие профилактические мероприятия - иммунизация лиц в возрасте старше 18 лет и выдача путевок на санаторно-курортное лечение. Об этом стало известно от представителей регионального оперативного штаба.

Однако медицинская помощь в экстренной и неотложной форме оказывается пациентам без каких-либо ограничений.

- Происходит дистанционное консультирование беременных по любому вопросу - все телефоны лечащих ведущих врачей-акушеров-гинекологов есть у беременных, - пояснила главный врач окружной клинической больницы Ханты-Мансийска Елена Кутефа.

Она добавила, что беременным проводится тестирование на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в 37 – 38 недель. Для этого выезжают специальные бригады.

ИСТОЧНИК KP.RU