17 Апр 2020 2020-04-17T16:03:27+03:00

Более миллиона рублей «подарили» аферистам югорчане в соцсетях Фото: pixabay.com

Сайты бесплатных объявлений также таят много опасностей

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В ХМАО накануне, 16 апреля, случилось 13 мошенничеств и дистанционных краж с банковских карт. По данным УМВД ХМВО, югорчане лишились более миллиона рублей.

Зачастую на уловки аферистов попадались женщины среднего возраста и пенсионерки. Их обманывали под предлогом защиты денег на картах, возврата списания, продажи - покупки товаров на сайтах бесплатных объявлений или в соцсетях.

Так, 35-летняя жительница Ханты-Мансийска стала жертвой мошенников, когда заказывала цветы через соцсеть «ВКонтакте». Неизвестный обманом заставил женщину перейти по ссылке и украл у нее 2685 рублей.

Тем временем 33-летнему сургутянину позвонил неизвестный и под предлогом покупки телевизора с сайта «Авито» завладел реквизитами и паролем карты потерпевшего: оттуда вскоре пропали 6700 рублей.

По всем фактам полиция возбудила уголовные дела и принимает меры к задержанию подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU