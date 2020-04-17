Более миллиона рублей «подарили» аферистам югорчане в соцсетях
В ХМАО накануне, 16 апреля, случилось 13 мошенничеств и дистанционных краж с банковских карт. По данным УМВД ХМВО, югорчане лишились более миллиона рублей.
Зачастую на уловки аферистов попадались женщины среднего возраста и пенсионерки. Их обманывали под предлогом защиты денег на картах, возврата списания, продажи - покупки товаров на сайтах бесплатных объявлений или в соцсетях.
Так, 35-летняя жительница Ханты-Мансийска стала жертвой мошенников, когда заказывала цветы через соцсеть «ВКонтакте». Неизвестный обманом заставил женщину перейти по ссылке и украл у нее 2685 рублей.
Тем временем 33-летнему сургутянину позвонил неизвестный и под предлогом покупки телевизора с сайта «Авито» завладел реквизитами и паролем карты потерпевшего: оттуда вскоре пропали 6700 рублей.
По всем фактам полиция возбудила уголовные дела и принимает меры к задержанию подозреваемых.
ИСТОЧНИК KP.RU