Участились выходы диких животных на проезжие части трасс в Югре

17 Апр 2020 2020-04-17T15:25:56+03:00

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Госавтоинспекция ХМАО предупреждает водителей о том, что весна – время года, когда при поездках по загородным автодорогам могут встретиться не только авто и пешеходы, но и перебегающие через проезжую часть животные.

- Трассу часто перебегают: медведи, лоси, лисы, зайцы. В 2019 году на дорогах региона по причине наезда на диких животных погиб один человек и пять – получили травмы, уточнили в ГИБДД ХМАО.

Отмечается, что зачастую лесных гостей на дороге можно встретить в ночь.

- В темное время суток интенсивность движения на загородных автодорогах уменьшается в разы и животные, не пугаясь звука автомобилей, могут выйти на проезжую часть.

Добавим, что ночью животных выдают глаза, в которых отражается свет фар.

ИСТОЧНИК KP.RU