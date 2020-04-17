Размер средней зарплаты учителя в Югре увеличили
Члены правительства ХМАО в ходе заседания под главенством главы региона Натальи Комаровой единогласно одобрили нормативы обеспечения госгарантий в сфере образования.
- Предложенный размер нормативов учитывает требование президента по неснижению достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и уровнем средней зарплаты по региону, а также увеличение минимального размера труда с 1 января 2020 года, – особо обратила внимание Наталья Комарова.
Итак, по словам директора департамента образования ХМАО Алексея Дренина, в 2020 году в регионе средняя зарплата для учителей школ должна составить 70 303 рубля, а для педагогов дошкольных организаций – 62 837 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU