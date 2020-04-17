Размер средней зарплаты учителя в Югре увеличили

17 Апр 2020 2020-04-17T15:12:03+03:00

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Члены правительства ХМАО в ходе заседания под главенством главы региона Натальи Комаровой единогласно одобрили нормативы обеспечения госгарантий в сфере образования.

- Предложенный размер нормативов учитывает требование президента по неснижению достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и уровнем средней зарплаты по региону, а также увеличение минимального размера труда с 1 января 2020 года, – особо обратила внимание Наталья Комарова.

Итак, по словам директора департамента образования ХМАО Алексея Дренина, в 2020 году в регионе средняя зарплата для учителей школ должна составить 70 303 рубля, а для педагогов дошкольных организаций – 62 837 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU