Четырехполосная магистраль соединит современную и старую части Нижневартовска

17 Апр 2020 2020-04-17T14:56:54+03:00

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В Нижневартовске ведется строительство продолжения дороги по улице Нововартовской. Отметим, что четырехполосная магистраль соединит современную и старую части города, а также разгрузит существующую улицу Лопарева.

По словам пресс-службы администрации Нижневартовска, трасса сделает комфортнее и быстрее передвижение жителей с одного района в другой. К настоящему моменту подрядчик практически на 90% выполнил основной этап подготовки строительства дороги.

- Завершается выторфовка и обратная засыпка песком. От качественной работы в этот цикл строительства зависит итоговый результат, к примеру, прочность поверхности. В 2020 году подрядчику необходимо провести тепло, газ, водоснабжение, построить ливневую канализацию. В планах также укладка первого щебеночного слоя, - пояснили городские власти.

ИСТОЧНИК KP.RU