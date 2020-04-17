17 Апр 2020 2020-04-17T14:45:20+03:00

В гараже у сургутянина нашли сотни грамм наркотиков. Фото УМВД ХМАО.

Изменить размер текста: A A

Полиция Сургута получила оперативную информацию о том, 31-летний местный житель сбывает наркотики. Информация подтвердилась.

По данным пресс-службы УМВД ХМАО, при досмотре автомобиля подозреваемого в обшивке заднего сиденья было найдено 18 свертков.

- В восьми свертках из изолирующей ленты черного цвета находились таблетки розового цвета, в десяти других - порошкообразное вещество светлого цвета. Общая масса изъятого составила - около 5,5 граммов. Экспертиза показала, что синтетического происхождения, -сообщили оперативники.

Также в гараже на улице Профсоюзов у задержанного обнаружили еще почти 258 грамм «синтетики». Отметим, что гражданин не трудоустроен. Ранее привлекался по статье «Грабеж».

Теперь виновному грозит лишение свободы сроком от десяти до двадцати лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/773770" frameborder="0"></iframe> В гараже у сургутянина нашли сотни грамм наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU