Югорчан пригласили стать частью «Сада памяти»

17 Апр 2020 2020-04-17T13:51:11+03:00

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Участвовать в акции «Сад памяти» можно, не выходя из дома. Для этого достаточно всей семьей смастерить поделку, сделать аппликацию или нарисовать дерево и обязательно поделится результатом в социальных сетях. Кроме того, можно рассказать в своих аккаунтах истории подвигов родных и близких, прошедших Великую Отечественную войну.

- По причине ввода режима самоизоляции формат проекта изменился: высадите дерево на своем участке в городе, деревне или на даче, избегая личных контактов, - предложили еще один из вариантов участия организаторы.

Добавим, что публиковать фотографии в соцсетях нужно с хештегом #СадПамятиДома. Геолокацию места высадки можно заносить на интерактивную карту на сайте акции.

Мероприятие продлится до 22 июня: «Создадим «Сад памяти» вместе!».

ИСТОЧНИК KP.RU