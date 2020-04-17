2020-04-17T13:38:18+03:00
Общество

Неплательщик алиментов из Нефтеюганска отправился в тюрьму

Югорчанин должен ребенку почти миллион на воспитание
Руслан Савинов
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Неплательщик алиментов из Нефтеюганска отправился в тюрьмуНеплательщик алиментов из Нефтеюганска отправился в тюрьмуФото: pixabay.com
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Нефтеюганский районный суд вынес обвинение в отношении 47 – летнего жителя Нефтеюганска.

По данным пресс-службы прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа, мужчину признали виновным в совершении преступления по статье УК РФ «Неуплата средств на содержание детей».

Судом установлено, что югорчанина привлекли к административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов.

- Однако он продолжил уклоняться от исполнения родительских обязанностей. Общая задолженность по алиментам составила более 900 тысяч рублей, - сообщили стражи порядка.

Суд назначил виновному семь месяцев лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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