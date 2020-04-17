17 Апр 2020 2020-04-17T13:38:18+03:00

Неплательщик алиментов из Нефтеюганска отправился в тюрьму Фото: pixabay.com

Югорчанин должен ребенку почти миллион на воспитание

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Нефтеюганский районный суд вынес обвинение в отношении 47 – летнего жителя Нефтеюганска.

По данным пресс-службы прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа, мужчину признали виновным в совершении преступления по статье УК РФ «Неуплата средств на содержание детей».

Судом установлено, что югорчанина привлекли к административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов.

- Однако он продолжил уклоняться от исполнения родительских обязанностей. Общая задолженность по алиментам составила более 900 тысяч рублей, - сообщили стражи порядка.

Суд назначил виновному семь месяцев лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU