Неплательщик алиментов из Нефтеюганска отправился в тюрьму
Нефтеюганский районный суд вынес обвинение в отношении 47 – летнего жителя Нефтеюганска.
По данным пресс-службы прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа, мужчину признали виновным в совершении преступления по статье УК РФ «Неуплата средств на содержание детей».
Судом установлено, что югорчанина привлекли к административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов.
- Однако он продолжил уклоняться от исполнения родительских обязанностей. Общая задолженность по алиментам составила более 900 тысяч рублей, - сообщили стражи порядка.
Суд назначил виновному семь месяцев лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU