Осужденные ХМАО осмотрели Эрмитаж
Для повышения культурного уровня осужденных в тюрьмах Югры проводятся трансляции видеоэкскурсий по экспозициям и выставкам, которые проходят в ведущих музеях и галереях России, а также записи фотовыставок.
- Дистанционные экскурсии позволяют осужденным посетить музеи, увидеть выставочные залы и их экспонаты, - рассказали в пресс-службе УФСИН ХМАО.
Отметим, что в ИК-11 состоялась трансляция видеоэкскурсии в один из главных музеев страны – Эрмитаж. Осужденные познакомились со всеми эпохами мирового искусства.
- Современные технологии помогают осужденным повысить интеллектуальный уровень и не чувствовать так остро отрыв от свободной жизни, - отметили сотрудники воспитательного отдела.
В планах у сотрудников ИК-11: показ современных художественных, документальных фильмов и онлайн-трансляции экскурсий по музеям.
Заключенных ждут трансляции из: Музея космонавтики, музея-заповедника «Коломенское», Государственного Дарвиновского музея, музея-панорамы «Бородинская битва», Государственного музея культурного центра «Интеграция» имени Островского, Государственного музея Пушкина и прочие.
ИСТОЧНИК KP.RU