2020-04-17T13:29:55+03:00
Общество

Осужденные ХМАО осмотрели Эрмитаж

Экскурсия по музею состоялась виртуально
Руслан Савинов
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Осужденные ХМАО осмотрели ЭрмитажОсужденные ХМАО осмотрели ЭрмитажФото: pixabay.com
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Для повышения культурного уровня осужденных в тюрьмах Югры проводятся трансляции видеоэкскурсий по экспозициям и выставкам, которые проходят в ведущих музеях и галереях России, а также записи фотовыставок.

- Дистанционные экскурсии позволяют осужденным посетить музеи, увидеть выставочные залы и их экспонаты, - рассказали в пресс-службе УФСИН ХМАО.

Отметим, что в ИК-11 состоялась трансляция видеоэкскурсии в один из главных музеев страны – Эрмитаж. Осужденные познакомились со всеми эпохами мирового искусства.

- Современные технологии помогают осужденным повысить интеллектуальный уровень и не чувствовать так остро отрыв от свободной жизни, - отметили сотрудники воспитательного отдела.

В планах у сотрудников ИК-11: показ современных художественных, документальных фильмов и онлайн-трансляции экскурсий по музеям.

Заключенных ждут трансляции из: Музея космонавтики, музея-заповедника «Коломенское», Государственного Дарвиновского музея, музея-панорамы «Бородинская битва», Государственного музея культурного центра «Интеграция» имени Островского, Государственного музея Пушкина и прочие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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