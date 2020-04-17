Югорчанин отсудил сотни тысяч рублей за неиспользованный отпуск
В городской суд Урая с иском транспортной компании обратился один из работников предприятия о взыскании морального вреда и компенсации за неиспользованный отпуск.
В итоге суд признал иск обоснованным и обязал фирму выплатить югорчанину компенсацию морального вреда в размере более 300 тысяч рублей.
- Пристав-исполнитель провел разъяснительную беседу с представителем организации-должника о последствиях неисполнения судебного решения, - отметили в пресс-службе УФССП по Ханты-Мансийского автономного округа.
После ряда принудительных мер задолженность была списана с банковских счетов должника. Деньги перечислены взыскателю.
ИСТОЧНИК KP.RU