17 Апр 2020 2020-04-17T13:06:57+03:00

Югорчанин отсудил сотни тысяч рублей за неиспользованный отпуск Фото: pixabay.com

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В городской суд Урая с иском транспортной компании обратился один из работников предприятия о взыскании морального вреда и компенсации за неиспользованный отпуск.

В итоге суд признал иск обоснованным и обязал фирму выплатить югорчанину компенсацию морального вреда в размере более 300 тысяч рублей.

- Пристав-исполнитель провел разъяснительную беседу с представителем организации-должника о последствиях неисполнения судебного решения, - отметили в пресс-службе УФССП по Ханты-Мансийского автономного округа.

После ряда принудительных мер задолженность была списана с банковских счетов должника. Деньги перечислены взыскателю.

ИСТОЧНИК KP.RU