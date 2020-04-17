На вахтовых поселках Югры появятся зоны карантина

17 Апр 2020 2020-04-17T12:42:13+03:00

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела совещание оперативного штаба региона. Одним их ключевых вопросов мероприятия стали меры, которые предпримут на вахтовых производствах в период пандемии.

Отмечается, что в Югре общее количество вахтовиков — 64 тысячи. Из них постоянно проживают на вахтовых поселках 57 тысяч.

- Предложено создать карантинные объекты на вахтовых поселках, как внутри поселка, так и за его пределами, - сообщила Наталья Комарова.

Добавим, что карантинный объект — это изолированное помещение или часть помещения, предназначенная для размещения работников с выявленными симптомами заболевания.

Предполагается, что работники, которые допускаются к вахте при перевахтовке, приступят к работе только после медосмотра и получения допуска.

ИСТОЧНИК KP.RU