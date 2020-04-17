2020-04-17T12:21:34+03:00
Общество

Дороги Сургута начали обрабатывать по-новому

Новым состав поливают улицы и трассы
Руслан Савинов
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Дороги Сургута начали обрабатывать по-новому. Фото со страницы Вадима Шувалова в соцсети "ВКонтакте".Дороги Сургута начали обрабатывать по-новому. Фото со страницы Вадима Шувалова в соцсети "ВКонтакте".
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Мэр Сургута Вадим Шувалов на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил о новом высокоэффективном способе обработки города во время пандемии коронавируса.

- Сургутяне, сейчас, когда на улицах больше не лежит снег, у нас появилась возможность применить еще один из методов профилактики заболевания коронавирусом, - написал Вадим Шувалов.

Он уточнил, что улицы начали обрабатывать гипохлоритом кальция. Известно, что это сильное дезинфицирующее средство, которое безопасно для людей и животных.

- Также мы закупили опрыскиватели и провели с рабочими инструктаж по технике безопасности. Сейчас обрабатываем дороги на улице Ленина. Вскоре займёмся Университетской улицей, - уточнил градоначальник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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