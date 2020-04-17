Дороги Сургута начали обрабатывать по-новому
Мэр Сургута Вадим Шувалов на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил о новом высокоэффективном способе обработки города во время пандемии коронавируса.
- Сургутяне, сейчас, когда на улицах больше не лежит снег, у нас появилась возможность применить еще один из методов профилактики заболевания коронавирусом, - написал Вадим Шувалов.
Он уточнил, что улицы начали обрабатывать гипохлоритом кальция. Известно, что это сильное дезинфицирующее средство, которое безопасно для людей и животных.
- Также мы закупили опрыскиватели и провели с рабочими инструктаж по технике безопасности. Сейчас обрабатываем дороги на улице Ленина. Вскоре займёмся Университетской улицей, - уточнил градоначальник.
ИСТОЧНИК KP.RU