Дороги Сургута начали обрабатывать по-новому

17 Апр 2020 2020-04-17T12:21:34+03:00

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Мэр Сургута Вадим Шувалов на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил о новом высокоэффективном способе обработки города во время пандемии коронавируса.

- Сургутяне, сейчас, когда на улицах больше не лежит снег, у нас появилась возможность применить еще один из методов профилактики заболевания коронавирусом, - написал Вадим Шувалов.

Он уточнил, что улицы начали обрабатывать гипохлоритом кальция. Известно, что это сильное дезинфицирующее средство, которое безопасно для людей и животных.

- Также мы закупили опрыскиватели и провели с рабочими инструктаж по технике безопасности. Сейчас обрабатываем дороги на улице Ленина. Вскоре займёмся Университетской улицей, - уточнил градоначальник.

ИСТОЧНИК KP.RU