Югорчанам рассказали о кладбище мамонтов

17 Апр 2020 2020-04-17T12:00:11+03:00

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Сотрудники музея природы и человека в Ханты-Мансийске рассказали о полевом сезоне 2019 года и археологических открытиях

- Продолжили исследования на местонахождении Луговском. Около 15 тысяч лет назад здесь находилась природная грязевая ловушка, в которую на протяжении нескольких тысяч лет попадали шерстистые мамонты и носороги, бизоны и волки, олени и лоси. Древние люди каменного века хорошо знали об этом месте и приходили сюда за мясом для еды, за костями и бивнями, которые использовали как поделочный материал, - поделились музейщики.

Известно, что при раскопках было обнаружено «кладбище» мамонтов и древнейшая из найденных на территории ХМАО стоянка человека.

По словам экспертов, в 2019 году во время раскопок на местонахождении были обнаружены два фрагмента черепов вымерших слонов:

- Фрагменты мы с большим трудом вырвали из вязких глинистых отложений, чуть не разделив с мамонтами их судьбу, - уточнили специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU